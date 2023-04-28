"К Кобзону своим ходом": в Мелитопольском районе оккупанты отравились и умерли
Источник:Генштаб ВСУ
На Запорожье российские военные проводят самоликвидацию. В этот раз захватчики отравились неизвестным веществом.
О новых потерях врага сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечали, что в результате отравления скончались двадцать оккупантов.
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Масштабная самоликвидация россиян на Запорожье
По состоянию на утро 28 апреля Силы обороны уже уничтожили более 189 тысяч оккупантов. Впрочем, армия государства-агрессора продолжает нести и небоевые потери.
Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества, 24 апреля скончались 20 захватчиков,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Мэр Мелитополя Иван Федоров метко заметил, что оккупанты уже "идут к Кобзону своим ходом". Также он добавил, что захватчики выпили что-то не то и стали "хорошими русскими".
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