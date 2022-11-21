Поставьте Путину ультиматум, – экспосол Мельник передал Шольцу "привет" из Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз призвал Россию закончить войну против Украины. Однако бывший посол нашего государства в ФРГ убежден, что Кремль не реагирует на слова.

Берлин не раз обращался к Москве с требованиями вывести войска с территории Украины и закончить эту войну. Путин пока никак не реагировал на эти просьбы и, очевидно, не будет этого делать в будущем.

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Предложение от Мельника канцлера Германии

Экс посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что с государством-агрессором нужно говорить только с помощью силы. Также он "передал привет" Шольцу и предложил поставить Путину ультиматум.

Привет, господин Шольц, из Киева. Рад, что вы призывали Путина: "Окончить эту войну", – но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановить энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста,

– написал Мельник.

О каком именно "ультиматуме" идет речь и что должен предъявить канцлер ФРГ российскому диктатору – бывший посол не уточнил. Однако очевидно, это должно быть действительно значимое, что заставит Россию перестать убивать граждан Украины.

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бывший посол Украины в Германии Мельник получил высокий пост в Министерстве иностранных дел. Теперь он является замглавы МИД Дмитрия Кулебы. Важно, что Зеленский подписал указ об увольнении Мельника еще в начале июля.

Следует отметить, что Берлин с каждым днем все больше осознает обреченность политики умиротворения агрессора и перестает бессознательно подыгрывать Кремлю. В частности, Шольц уже более решительно говорит о предоставлении нашему государству систем противовоздушной обороны.

Скоро из ФРГ для ВСУ поступят боеприпасы для MARS, грузовики и пулеметы. Они помогут украинской армии сбивать российские ракеты и дроны и обезопасят критическую инфраструктуру нашего государства от возможных прилетов.

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