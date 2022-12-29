Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине, – Мелони

Итальянский премьер Джорджия Мелони заявила, что ее страна готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине. С этой целью планирует поездку в Киев.

Мелони планирует посетить Киев до конца февраля. Она считает, что до 24 февраля, даты, когда Россия начала полномасштабную агрессию, могут быть осуществлены некоторые инициативы.

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Что касается возможной международной мирной конференции, то Мэлони сказала, что она выступает за все, что можно сделать для содействия миру.

Италия готова гарантировать мирный процесс. Именно поэтому я планирую поехать в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля, год после начала полномасштабной войны в Украине, – это дата, к которой, по моему мнению, могут быть сделаны некоторые инициативы.

– заявила Мэлони.

Она добавила, что вопрос мира не может быть достигнут только путем заявления о нем. По ее словам, нужно приложить усилия, чтобы получать сигналы от обеих сторон, но "нет больших сигналов от России".

При этом Мелони выразила надежду, что Москва "осознает огромную ошибку", которую совершает, а до этого Италия будет защищать Украину.

"Мы будем защищать международные права, суверенитет и свободу Украины", – подытожила лидер Италии.

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