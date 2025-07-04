Россия оккупировала Меловое на Харьковщине: в DeepState прокомментировали ситуацию
- Российская армия оккупировала населенный пункт Меловое на Харьковщине после непродолжительных штурмовых действий, а также заняла многочисленные лесополосы западнее и южнее села.
- Оккупанты пытаются поддержать наступление на западном берегу реки Оскол, ожидается удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок натиска вдоль реки.
На днях стало известно, что российская армия оккупировала населенный пункт Меловое на Харьковщине. Аналитики оценили ситуацию в районе этого села.
Отмечается, что оккупанты смогли занять Меловое наскоком после относительно непродолжительных штурмовых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Какова ситуация вокруг Мелового
Кроме Мелового, враг занял и многочисленные лесополосы западнее и южнее села.
Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что ближайшие дни будет ожидаться удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок натиска вдоль реки Оскол,
– предполагают аналитики.
Они отмечают, что с одной стороны на этом участке фронта не произошло масштабного наступления, но с другой – потеряна территория. И теперь россияне "на приподнятом настроении" пытаются наступать на Амбарное и Зарубинку.
"В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в данной оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается", – пишут в DeepState.
К слову, кроме Мелового, оккупанты также заняли Строевку на Харьковщине. А за несколько дней до этого, а именно 1 июля, сообщали, что российские войска оккупировали Коптево в Донецкой области.