В Белгородской области "прилетело" по меловому заводу

Во вторник, 23 июня, в Белгородской области царила напряжённая обстановка – там объявили ракетную тревогу. Позже стало известно, что в Алексеевке под удар попало здание мелового завода.

Об этом сообщают мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал основную информацию, известную на данный момент об атаке.

Смотрите также "Ракет было немного": военный ответил, чем нанесли удар по заводу Путина в Воронеже

Что известно об ударе по меловому заводу?

Удар пришелся на Белгородскую область. Речь идет о предприятии в городе Алексеевка, где здание получило значительные повреждения – это видно и на опубликованных фото.

Атака на меловой завод: смотрите фото из сети

Ранее, в начале июня, этот объект уже подвергался атаке беспилотников. Перед ударом в регионе объявили ракетную тревогу, которая впоследствии была отменена.

Где находится Алексеевка, в которую прилетели ракеты: смотрите на карте

Напомним, что днём 22 июня в российском Воронеже прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали о громких звуках в разных районах города, а над местом вероятного попадания был виден густой дым.

Целью атаки стал "Воронежский завод полупроводниковых приборов – Сборка". Предприятие считается важным элементом российского оборонно-промышленного комплекса. Оно специализируется на разработке и производстве электронных компонентов, которые используются в военной технике и вооружении.

По данным украинской разведки, продукция завода применяется в производстве ряда современных российских ракетных систем, в частности крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К".

Кроме того, аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские военные регулярно поражают сотни единиц транспорта противника и постепенно расширяют возможности для нанесения ударов по стратегически важным целям на расстоянии до 3000 километров.