"Украина отобьет противоречивые пункты": что может быть в российском "мирном" меморандуме

В Кремле рассказывают, что готовят так называемый "меморандум" о прекращении огня. Пока нет никаких деталей, что россияне там готовят. Но СМИ озвучили приблизительные детали.

На эту тему в эфире 24 Канала говорили с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой. Недавно издание Reuters со ссылкой на источники, которые близки к Кремлю, сообщило, чего хочет Путин для окончания войны. Этот список значительно короче, чем то, что публично говорят в России.

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Чего может потребовать Россия

В Reuters сообщали, что Россия якобы хочет, чтобы НАТО не расширялось на Восток, а Украина приняла нейтральный статус. Также Москва хочет отмены некоторых санкций и размораживания своих активов. Еще одно требование – "защита русскоязычных граждан".

Как отметил Фурса, если данные о требованиях России оправдаются, то кажется, что они отвергли большинство своих первоначальных требований. По крайней мере в материале не было ни слова об абсурдных требованиях по Херсонской и Запорожской областей.

Остаются требования, где не так и трудно достичь финальной точки. Нейтральный статус. Украина этого не признает. Но Трамп может сказать, что не будет брать Украину в НАТО. Относительно санкций мы видим готовность США снять их. Европа этого не будет делать,

– отметил Фурса.

Россия может попытаться повлиять на внутреннюю политику Украины через "защиту русскоязычных". В таком случае это единственная вещь, которая является преградой. Вероятнее всего, Украина сможет отбить противоречивые пункты. Однако все это будет актуально лишь в том случае, если пункты от Reuters оправдаются.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что ни Украина, ни Турция пока не имеют никакой информации относительно российского "меморандума". Россияне почему-то скрывают этот документ.