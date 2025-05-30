На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Нещодавно видання Reuters з посиланням на джерела, які близькі до Кремля, повідомило, чого хоче Путін для закінчення війни. Цей список значно коротший, ніж те, що публічно говорять в Росії.

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Чого може вимагати Росія

У Reuters повідомляли, що Росія буцімто хоче, аби НАТО не розширювалося на Схід, а Україна прийняла нейтральний статус. Також Москва хоче скасування деяких санкцій та розмороження своїх активів. Ще одна вимога – "захист російськомовних громадян".

Як наголосив Фурса, якщо дані про вимоги Росії справдяться, то видається, що вони відкинули більшість своїх початкових вимог. Принаймні у матеріалі не було ні слова про абсурдні вимоги щодо Херсонської та Запорізької областей.

Залишаються вимоги, де не так і важко досягти фінальної точки. Нейтральний статус. Україна цього не визнає. Але Трамп може сказати, що не буде брати Україну в НАТО. Щодо санкцій ми бачимо готовність США зняти їх. Європа цього не робитиме,

– зазначив Фурса.

Росія може спробувати вплинути на внутрішню політику України через "захист російськомовних". У такому випадку це єдина річ, яка є перепоною. Найімовірніше, Україна тут зможе відбити суперечливі пункти. Однак це буде актуально лише в тому випадку, якщо усі ці пункти від Reuters справдяться.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що ні Україна, ні Туреччина наразі не мають жодної інформації щодо російського "меморандуму". Росіяни чомусь приховують цей документ.