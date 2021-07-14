Уже 3 месяца лечусь, – Мендель объяснила, почему ушла с должности пресс-секретаря Зеленского

Юлия Мендель объяснила, почему покинула пост пресс-секретаря президента. Она заверила, что такое решение было ее собственной инициативой.

Среди причин, которые привели к этому, Мендель назвала ухудшение здоровья. Мол, нагрузка у нее было значительно больше, чем у любого секретаря.

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Это дало знать. Я уже около 3 месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80,

– объяснила бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Впрочем, это не единственное, что подтолкнуло ее к увольнению. Когда началось лечение, Мендель начала раздумывать над тем, куда двигаться дальше. Она утверждает, что сделала в Офисе президента все, что планировала, в частности – наладила систему. "Мой последователь, возможно, этого и не оценит. Но точно знаю, что ему будет гораздо легче", – считает она.

Теперь, как пояснила бывшая пресс-секретарь президента, она возьмется за международные проекты. Они будут касаться "Азии и Европы, на стыке бизнеса и политики". Кроме этого, Мендель будет советницей главы ОП Андрея Ермака.

Кто заменил Мендель на посту

Новым представителем президента Зеленского стал Сергей Никифоров. Еще до своего официального назначения он сопровождал украинского лидера во время поездки в Литву.

Никифоров рассказал, что не сотрудничал ранее с Мендель как журналист. В то же время заверил, что не будет повторять так называемых публичных "скандалов" своей предшественницы.