"Новые майданы – новые бананы": Мендель снова отметилась неоднозначным заявлением

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского записала видео с анонсом программы, в которой будет участвовать. Там она сравнила Украину с банановой республикой, в которую государство превращают протестующие.

Видеоанонс Юлия Мендель опубликовала на своей странице в Инстаграме. Сама же программа должна выйти 14 августа на одном из украинских телеканалов.

Недавно Юлия Мендель пожаловалась на дискриминацию и травлю от окружения Порошенко

"Майданы – бананы"

Новые майданы – новые бананы. Призывы выходить на майданы уже просто превращают нас в банановую республику,

– подписала свое видео Мендель.

Очевидно, Мендель имела в виду протестные акции, которые периодически проводят активисты. Впрочем, в таком предложении слово "майдан", которое является постоянным обозначением двух украинских революций, воспринимается как вполне негативное явление, что приводит к разрухе.

Не так давно в сети вспыхнул скандал из-за неоднозначного заявления Мендель о Майдане. Так, она в своей книге "Каждый из нас президент" характеризует приход Зеленского к власти как "электоральную революцию без "негигиеничных ночей на Майдане". Впоследствии она объяснила, что не хотела никого обидеть этой фразой.

Впрочем, в видеоанонсе программы от Юлии Мендель нет сравнений революций с бананами, а Украины – с банановыми республиками.

Верим ли мы, что нам нужна еще одна революция, чтобы построить сильную и успешную Украину. Верим ли, что группа молодых радикально настроенных парней, что выкрикивают патриотические лозунги, может что-то изменить во власти?

– риторически спрашивает Мендель в видео.

Последние новости о Юлии Мендель

В апреле 2021 года пресс-секретарь Владимира Зеленского, проработавшая на этой должности почти 2 года, написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Одной из причин такого решения в офисе Президента назвали "безумный хейт".

На посту ее заменил журналист Сергей Никифоров. Сама же Мендель получила должность внештатной советницы председателя ОП Андрея Ермака.

Юлия Мендель недавно издала свою книгу "Каждый из нас президент", которая поступила в продажу 9 июля 2021 года.

Мендель пожаловалась на слишком большое количество внимания к ней и ее деятельности. В частности она вспомнила телеканал "Прямой", владельцем которого является Петр Порошенко.