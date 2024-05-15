"Меня избил человек в военной форме": что не так с этой формулировкой

Сама формулировка "меня избил человек в военной форме" – у меня вызывает желание дать немного сверху. Это абсолютно сознательное желание дискредитировать военных.

Военную форму с гордостью носят лучшие

Мои погибшие друзья носили военную форму.

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Мои родные носят военную форму. Мои друзья получают ранения в пиксели. Мои друзья крайне истощились за годы в пикселе.

Люди в военной форме ежедневно отбивают штурмы оккупантов на Востоке государства. Военную форму носят сотни тысяч граждан, которые в критический момент оказались самыми сознательными. Ее ежедневно надевают сотни тех, кто сознательные других сограждан.

Я хочу, чтобы следствие объективно разобралось, почему та девушка, как она утверждает, получила телесные повреждения от работника ТЦК на костылях. Для меня, в отличие от многих, важен бэкграунд человека, у которого произошел конфликт с "человеком в военной форме".

Скажете, что я предвзята? Так, как многие предвзяты по отношению к работникам ТЦК, я – предвзята в отношении осужденного за кражу лица без военной формы с огромным прицепом подозрений в хулиганстве. Но, если ни у кого из присутствующих не было бодикамер, мы не узнаем объективно, что произошло с самого начала. А это важно, черт возьми.

Работников ТЦК надо обеспечить бодикамерами

Я считаю, что работников ТЦК и СП, которые приглашают граждан обновить данные, срочно следует оснастить бодикамерами. Тогда видео, где "люди в военной форме" применяют к кому-то силу, заиграют несколько иными красками. Не все, но я убеждена, что большинство.

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Так произошло, когда общество начало видеть полную версию событий от полицейских. Все чаще общество становилось именно на их сторону.

Так, Верховная Рада Украины помогла тем, кто пытается нормализовать уклонение беззубым законом. Но это изменится, им придется проголосовать нормальный закон. Придется.

Я не врала 17 июня 2022 года, когда пообещала моему близкому другу Юре Тарану в канун его гибели, что больше не дам гражданским обесценивать военных, как это было до 2022 года. Я приложу все силы, чего бы мне это ни стоило.