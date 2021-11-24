Меня расстреляли, но я не сдался, – Лукашенко удивил журналиста неоднозначным заявлением

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его в 1994 году "расстреляли". Якобы, несмотря на это, политик не сдался.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал, комментируя вопросы людей, которые покидают Беларусь. Это случилось во время интервью.

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Лукашенко заявил, что его "расстреляли", но он не сдался

Журналист спросил Лукашенко, почему такое ощущение, как будто он всех, кто высказывается против него, своих оппонентов называет предателями или врагами.

На это Александр Лукашенко заявил, что якобы: "Это не мои предатели, Стив, это предатели белорусского государства. Они бежали за границу и там сидят".

Лукашенко продолжил, что, мол, "они испугались, да? Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят, да?". Когда журналист ответил, что "это хорошая причина", то самопровозглашенный президент Беларуси начал свой спич: "Если ты борешься за народ, если ты готов бороться за народ, революционер – борись! Все революционеры прошли трудный путь".

Слушай, в 1994 году меня расстреляли на восточной границе. Не знаешь этого? Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца, и люди мне поверили,

– заявил Лукашенко.

Далее добавил в традиционной для режима Лукашенко форме, мол, они убежали потому, что "вы (вероятно, говорится о других государствах – 24 канал) их кормите, одеваете, гладите, чистите, подмывает в отличие от этих беженцев. Вы бы лучше им (беженцам – 24 канал) деньги дали, чем там содержать этих беглецов".

Лукашенко отметился заявлением, что его якобы "расстреляли": смотрите видео



Кстати, впервые Лукашенко стал президентом Беларуси в июле 1994 года.

Коротко о последних заявлениях относительно режима Лукашенко

24 ноября народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси, которые пытаются попасть в ЕС, может быть частью замысла России. Между тем режим Беларуси в этой ситуации, вероятно, мало что решает.

22 ноября Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора Ангела Меркель якобы называла его "господин президент". В свою очередь Лукашенко обращался "госпожа канцлер".

Перед тем Лукашенко заявил о намерении создания коридора для мигрантов сразу в Германию. Евросоюз такой вариант развития событий назвал фантазией белорусского диктатора, а также возмутился предложением Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора для 2 тысяч мигрантов в Германию.