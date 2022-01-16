Порошенко твердо уверен, что его не арестуют из-за госизмены по "угольному делу"
16 января 2022 , 16:45Читати новину українською
Источник:24 канал
В понедельник, 17 января, в Печерском суде состоится заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко. Пятый президент убежден, что его не арестуют, потому что оснований для этого якобы нет.
Народный депутат в очередной раз повторил то, что дело о госизмене якобы является сфабрикованным. Об этом Петр Порошенко заявил во время брифинга в украинском доме в Варшаве.
Обратите внимание Порошенко выбрал собственное эго, а не репутацию страны, – Офис Президента
Порошенко придет в суд
Петр Порошенко заявил, что придет на заседание суда 17 января после возвращения в Украину. Однако он уверен, что доказательств по делу о государственной измене и финансировании терроризма недостаточно для избрания ему меры пресечения.
Дополняем новость…