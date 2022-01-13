Самый низкий показатель с 2009: большинство украинцев не готовы выходить на акции протеста

Согласно опросу более 60% украинцев не готовы участвовать в акциях протеста. Это самый низкий показатель с 2009 года.

Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии. Его осуществляли в течение 3–11 декабря 2021 года.

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Большинство украинцев не готовы выходить на акции протеста

По данным опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2020–2021 года изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021 году,

– говорится в сообщении.

То есть процент украинцев, которые готовы протестовать, зимой 2021 года самый низкий за 12 лет со времени проведения опроса – то есть с 2009 года. Перед этим наибольший показатель составлял 59,1% – в сентябре 2012 года. По сравнению с 2020 годом уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился на 5,6%.

Кроме того, по состоянию на декабрь 2021 года:

только 32,4% взрослых граждан готовы участвовать в акциях протеста;

15,7% – видят свое участие в избирательной компании как форме протеста;

11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях;

а также 10,3% – в сборе подписей под коллективными воззваниями.

Результаты опроса людей о готовности протестировать / Инфографика КМИС

Коротко о последних опросах украинцев

67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за" вступление Украины в НАТО. Зато только 21,6% – "против". В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% – "против".

Согласно опросу в декабре 2021 года, 24% из тех, кто примет участие в выборах и определился, что будет голосовать за Владимира Зеленского. Зато 16% – за Петра Порошенко.

Кроме того, 20% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. 18% – уверены, что со своими проблема наша страна сможет справиться уже в ближайшее время.

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В течение 3 – 11 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.