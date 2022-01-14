Мера пресечения Порошенко: суд назначили на 17 января

Суд по делу Петра Порошенко назначили на понедельник, 17 января. В этот день политик возвращается в Киев. Судебное заседание начнется в 11:00.

Заседание назначил Печерский районный суд города Киева. Детали сообщила пресс-служба ГБР.

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17 января 2022 года в 11 часов 00 минут рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Порошенко,

– говорится в сообщении.

В деле говорится о схемах поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям на Донбассе.

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