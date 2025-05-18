Месседж Путину, – политолог раскритиковал новые заявления немецкого канцлера

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас главная цель – достичь полного прекращения огня в Украине. По его словам, говорить об отправке миротворческого контингента еще слишком рано.

Немецкий канцлер после выборов политически стал несколько другим человеком. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что его новые формулировки и их последовательность не могут нравиться.

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Что не так с заявлениями Мерца

Немецкий чиновник фактически подтвердил, что сначала должно быть прекращение огня, а тогда начнутся другие обсуждения, потому что сейчас к ним не готовы. Мерц мог выбрать другую формулировку. Например, сказать, что после объявления перемирия, Европа сразу рассмотрит введение войск в том или ином виде, а не говорить о том, что готовности вообще нет.

Можно же так сформулировать? Потому что сейчас это месседж кому? Путину, Трампу или нам всем вместе? Пока они будут играть в этом всем, то увидят российские танки в Берлине, потому что именно туда они идут на самом деле,

– подчеркнул политолог.

Мы видим, что политики боятся, чтобы их оружие время не было под Москвой, чтобы их военные не были на территории Украины. Создается впечатление, что только россияне воевали, а все остальные смотрели по телевизору, как это все происходило.

Конечно, Европа демонстрирует на словах очень серьезную сплоченность и поддержку. Европейские лидеры вместе звонили Дональду Трампу, настаивали на прекращении огня. Но так же они обещали жесткие санкции на следующий день, если Путин проигнорирует переговоры.

А где эти адские санкции? Их нет, потому что все поворачивают голову и смотрят на Трампа. А Трамп говорит, что еще договорится с Путиным. Это очень плохая история для Европы,

– добавил Олег Лесной.

Если европейцы продолжат играть "вторым номером", то для них все закончится совсем несчастливо. Не надо забывать, что война происходит именно в Европе, а глядя на планы Путина, он готовится к масштабным действиям в отношении стран НАТО.

Об угрозе для северного фланга НАТО говорили уже давно. Даже называли приблизительные цифры о 3 – 6 лет. Пока Европа еще имеет время, но не надо постоянно говорить о неготовности. Стоит выбирать варианты и к ним готовиться.