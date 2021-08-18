Меркель и Байден обсудили ситуацию в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден 18 августа провели телефонный разговор. Главной темой стала ситуация в Афганистане и эвакуация из аэропорта Кабула.

Лидеры США и Германии договорились о сотрудничестве военных обеих стран в аэропорту Кабула, где до сих пор продолжается эвакуация.

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Инициатором переговоров стала Меркель

Переговоры между Меркель и Байденом состоялись по инициативе немецкой стороны. Кроме эвакуации граждан Германии из Кабула, важной темой разговора стали афганские беженцы. Стороны обсудили помощь гражданам Афганистана, желающим сбежать от режима "Талибана".

Также Ангела Меркель позвонила президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и поблагодарила за помощь в эвакуации немецких граждан. Самолеты по дороге из Кабула осуществляли дозаправку в Ташкенте.

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