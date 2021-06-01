Меркель отправляет делегацию в США из-за "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе отправляет в Вашингтон высокопоставленную переговорную группу. Ее цель – поговорить с администрацией США о "Северном потоке-2".
Как пишут СМИ, эта поездка является символом улучшения отношений между США и Германией при президенте Джо Байдена. Делегация встретится с помощником президента США Джейком Салливаном.
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Кто поехал в США поговорить о "Северном потоке-2"
Делегацию будут возглавлять советник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хекер и ее главный экономический советник Ларс-Хендрик Роллер. Они поговорят с советником США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.Обратите внимание! Западные СМИ опубликовали расследование, в котором заявили, что США с помощью Дании прослушивали Ангелу Меркель и других топ-политиков Евросоюза.
"Северный поток-2": последние новости
- С конца мая 2021 года в Балтийском море начали активные работы по прокладке "Северного потока-2".
- Участие принимает судно-трубоукладчик "Фортуна", против которого ранее ввели санкции США.
- В Германии уверяют, что на это есть все разрешения, а с "Фортуны" все ограничения сняты.
- Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.
- Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они как будто разрушают отношения с Европой.
- Впрочем, США таки выдали новый список санкций и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".