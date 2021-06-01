Меркель отправляет делегацию в США из-за "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе отправляет в Вашингтон высокопоставленную переговорную группу. Ее цель – поговорить с администрацией США о "Северном потоке-2".

Как пишут СМИ, эта поездка является символом улучшения отношений между США и Германией при президенте Джо Байдена. Делегация встретится с помощником президента США Джейком Салливаном.

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Кто поехал в США поговорить о "Северном потоке-2"

Делегацию будут возглавлять советник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хекер и ее главный экономический советник Ларс-Хендрик Роллер. Они поговорят с советником США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

"Северный поток-2": последние новости

С конца мая 2021 года в Балтийском море начали активные работы по прокладке "Северного потока-2".

Участие принимает судно-трубоукладчик "Фортуна", против которого ранее ввели санкции США.

В Германии уверяют, что на это есть все разрешения, а с "Фортуны" все ограничения сняты.

Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.

Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они как будто разрушают отношения с Европой.

Впрочем, США таки выдали новый список санкций и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".