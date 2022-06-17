Эксканцлер Германии Ангела Меркель перечислила несколько событий последних лет, которые могли подтолкнуть Путина развязать широкомасштабную войну против Украины. Среди прочего она связала активную фазу российской агрессии со своей отставкой.

Бывшая глава правительства ФРГ в интервью немецкому изданию RND предположила, что российский диктатор ждал, когда она уйдет с поста , чтобы начать вторжение в Украину. При этом она отметила, что на решение Путина действительно повлиял целый ряд политических изменений в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Российский военный вертолет дважды нарушил авиапространство Финляндии, а корабль - акваторию Дании

Меркель об обстоятельствах широкомасштабного вторжения России в Украину

В интервью Ангела Меркель признала, что переговоры с Владимиром Путиным в конце ее каденции главы правительства Германии не имели никакого смысла и не дали результата.

Эксканцлер отметила, что понимает собственное бессилие в конце своего срока правления – было очевидно, по ее словам, что она не задержится на высокой должности в Берлине надолго, поэтому попытки повлиять на Путина были неэффективными.

Моя отставка, вероятно, сыграла свою роль в этом (широкомасштабном нападении России на Украину – ред. 24 канал). Так же, как и выборы во Франции, вывод войск США из Афганистана и "срыв" реализации Минских соглашений,

– добавила Меркель.

Вместе с тем политика в отставке отметила, что не исключает своего вероятного участия в процессе переговоров по окончании войны в Украине. Впрочем, на вопрос, готова ли она выступить, как посредница между украинской и российской сторонами, Меркель ответила, что "этот вопрос пока не обсуждался".

Другие заявления Меркель о войне России против Украины

Ранее Меркель заявила, что не видит своей вины в широкомасштабном вторжении России в Украину. Она заверила, что за время ее каденции не существовало возможностей создать такую архитектуру безопасность, которая могла бы это предотвратить. Тесные отношения Германии с Россией эксканцлер при этом оправдала "соседством", а минские договоренности, по ее словам, не считают ошибкой.

в широкомасштабном вторжении России в Украину. Она заверила, что за время ее каденции не существовало возможностей создать такую архитектуру безопасность, которая могла бы это предотвратить. Тесные отношения Германии с Россией эксканцлер при этом оправдала "соседством", а минские договоренности, по ее словам, не считают ошибкой. Свою солидарность с Украиной политика в отставке выразила лишь на 99 широкомасштабного вторжения России . Это произошло после того, как отсутствие ее публичной позиции и поддержку запуска Северного потока-2 раскритиковали в США и ряде других государств. Вместе с тем, Меркель возглавляла правительство Германии в течение 16 лет и за это время буквально "подсадила" свою страну в зависимости от российских энергоносителей.

Вас может заинтересовать – Китай снова пытается всех обыграть: смотрите видео