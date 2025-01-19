Без США и НАТО Украина может потерять независимость, – Меркель

Без поддержки США и НАТО Украина не сможет остаться независимым государством после нападения России. Сегодня трансатлантическое партнерство является еще более необходимым, чем раньше.

Об этом заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, передает 24 Канал со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Меркель высказалась об Украине

Меркель сообщила, что с нападением российского диктатора Владимира Путина на Украину было приостановлено действие основного принципа послевоенной европейской повестки – территориальной неприкосновенности. Об этом она заявила, выступая на приеме Христианско-демократического союза в Дюссельдорфе.

Так, бывшая канцлер Германии считает, что только с США и НАТО можно было достичь того, чтобы "Путин не выиграл войну и Украина осталась независимой".

Также Меркель высказалась и о Трампе, назвав его "особым президентом". Политик убеждена, что республиканец "защищает законные интересы США", однако в многостороннем сотрудничестве Меркель не верит в "беспроигрышные ситуации". Экс-канцлер убеждена, что в любой ситуации всегда есть победитель и проигравший.

Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем реагировать на него,

– заявила Меркель.

Ранее Ангела Меркель сообщала, что, находясь на посту канцлера Германии, пыталась помешать стремлению Украины быстро вступить в НАТО. Она призналась, что боялась, что Владимир Путин даст военный ответ.

В своей книге "Свобода. Мемуары 1954 – 2021" Меркель рассказала, что видела риски в присутствии российского Черноморского флота в Крыму. Кроме того, бывшая канцлер была убеждена, Россия напала бы на Украину раньше, если бы та начала движение в НАТО в 2008 году.

В частности, Меркель убеждена, что в таком случае "Путин не стоял бы в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО".