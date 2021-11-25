Меркель заверила Зеленского, что новая агрессия России не останется без ответа

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Владимир Зеленский 25 ноября пообщались по телефону. Говорили о ситуации на Донбассе и у границы с Россией.

Меркель в очередной раз подчеркнула свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Она подчеркнула, что подрыв этого не останется без последствий.

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О чем еще говорили Меркель и Зеленский

Политики договорились продвигать усилия в нормандском формате для выполнения минских договоренностей. Кроме того, не обошли тему о ситуации с мигрантами на белорусской границе.