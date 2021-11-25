Меркель заверила Зеленского, что новая агрессия России не останется без ответа
25 ноября 2021 , 19:53Читати новину українською
Источник:Правительство Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Владимир Зеленский 25 ноября пообщались по телефону. Говорили о ситуации на Донбассе и у границы с Россией.
Меркель в очередной раз подчеркнула свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Она подчеркнула, что подрыв этого не останется без последствий.
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О чем еще говорили Меркель и Зеленский
Политики договорились продвигать усилия в нормандском формате для выполнения минских договоренностей. Кроме того, не обошли тему о ситуации с мигрантами на белорусской границе.
Обратите внимание! Накануне Меркель заявила, что сожалеет, что Владимир Путин не был готов провести встречу в нормандском формате. Это, по словам канцлера, могло бы стать сигналом, что в решении войны заинтересованы все стороны.
Российские войска у границы: что известно
- Еще в конце октября американские СМИ писали, что Россия стянула к украинской границе свои силы.
- Впоследствии это уже подтвердили и в украинской разведке. Отметили, что численность войск государства-агрессора достигла 90 тысяч.
- Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Москва планирует напасть на Украину. Широкомасштабная атака может произойти уже в январе – феврале 2022 года. Информацию подтвердила и разведка США.
- Нападение возможно по 3 направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
- Поэтому в США активно готовятся к возможному вторжению России в Украину и проводят консультации с партнерами. Швеция и Канада уже заявили о готовности помочь Украине при необходимости.