Прокуроры просят увеличить залог Коломойскому почти к 6 миллиардам: ему выбирают меру пресечения

Бизнесмену Игорю Коломойскому выбирают меру пресечения. Она касается нового подозрения о вероятной фальсификации платежных документов и отмывании доходов, полученных нелегальным путем. В то же время адвокаты Коломойского убеждают, что избрание меры пресечения происходит с нарушением требований законодательства.

По данным следователей, говорится об отмывание 5,8 миллиарда долларов в течение 2013 – 2014 годов. Меру пресечения Коломойскому избирают в Шевченковском районном суде Киева 15 сентября 2023 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о новой мере пресечения Коломойскому

Прокурор заявил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому, которое Шевченковский районный суд города Киева принял 2 сентября 2023 года.

В частности, прокурор просит об изменении части определения размера залога, а именно: залог в размере 190 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (это ориентировочно 509 миллионов 960 тысяч) увеличить до 2,19 миллиона прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – то есть до почти 5,88 миллиарда гривен.



Просительная часть ходатайства прокурора по мере пресечения Коломойскому / Фото предоставлено 24 Каналу

Стоит отметить, что адвокаты Коломойского просили перенести заседание из-за того, что у них не было достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела и подготовиться к защите. Также суд объявлял перерыв из-за ходатайства адвокатов подозреваемого об отводе судьи.

Более того, адвокаты Игоря Коломойского убеждали, что избрание меры пресечения происходит с нарушением требований законодательства. Ведь о заседании сообщили за несколько часов до начала и судья не допустил журналистов 1+1, ICTV и других на заседание.

Однако судья Шевченковского суда Елена Чайка не поддержала отвод следственного судьи Алексея Гляня. По состоянию на 22 часа 15 сентября заседание суда длилось.

Кратко о деле Коломойского