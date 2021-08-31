Месть спецслужб: ФСБ готовили в Украине подрыв машины со специалистом ВСУ по вооружениям – СБУ

В Украине задержали агента ФСБ, который хотел взорвать авто с одним из ведущих специалистов ВСУ по вооружениям. Таким образом российские спецслужбы хотели отомстить украинцу, который помог раскрыть их агентуру в феврале 2021 года.

Теперь россиянина будут судить в Северодонецке Луганской области. Против него возбудили уголовное дело сразу по 3 статьям.

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Для взрыва подготовили самодельную бомбу

Следствие выяснило, что российский агент ФСБ проник на территорию Украины из России. Для совершения преступления у него была собственноручно изготовленная взрывчатка, которую он планировал подложить в машину украинца.



Самодельная взрывчатка, которую привез российский агент

Теперь россиянина будут судить за 3 статьям:

покушение на преступление

террористический акт

незаконное обращение с оружием

Деятельность российских спецслужб на территории Украины: последние новости

12 августа 2021 года СБУ задержала российского шпиона, который передавал спецслужбам информацию об украинском войске и его вооружении.

18 августа в Лисичанске на Луганщине суд вынес приговор российскому агенту, который собирал информацию о РК "Нептун". Его посадили на 8 лет.

Также СБУ разоблачила двух российских агентов ФСБ, которые пытались завербовать украинского офицера.

Офис генерального прокурора передал в суд обвинения против агента ФСБ, который пытался убить Адама Осмаева. Вероятно этим агентом является генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.

Агенту ФСБ за попытку "мести" грозит 10 лет заключения.