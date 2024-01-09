Месть за Киевстар продолжается: хакеры взломали московского интернет-провайдера
Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, взломали московского интернет-провайдера "М9ком". Украинским хакерам удалось посносить серверы этого интернет-провайдера.
Об этом рассказали источники 24 Канала в спецслужбах. Эта кибератака нанесла большой ущерб российским захватчикам.
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Московский провайдер "М9ком" взломали хакеры
Собеседники отметили, что взлом российского интернет-провайдера привел к удалению 20 терабайтов данных. В частности, это были: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.
Как следствие – часть жителей Москвы осталась без интернета и телевидения,
– сказали собеседники.
Кроме того, нашим кибервоинам также удалось выгрузить более 10 гигабайт данных с почтового сервера и клиентских баз компании.Обратите внимание! Российские данные хакеры выложили в открытый доступ, чтобы каждый мог их исследовать. Это можно сделать по ссылке, которую нужно открывать через браузер TOR.
В то же время собеседники также поделились эксклюзивными снимками, на которых видно, какие данные удалось выгрузить и с какими проблемами сталкиваются российские программисты, когда пытаются вернуть сайт "к жизни".
Украинским хакерам удалось взломать российский интернет-провайдер "М9ком" / Фото предоставлены 24 Каналу
Стоит отметить, что россияне уже начали жаловаться о проблемах с интернетом и говорили, что не могли дозвониться на "горячую линию" провайдера. В "М9ком" подтвердили хакерскую атаку и отметили, что уже "проводят восстановительные работы".
Россияне жалуются о проблемах с интернетом / Фото предоставлено 24 Каналу
Кроме того, москвичи также спрашивали, скоро ли удастся восстановить интернет в российской столице. Представители компании утверждали, что точных сроков еще нет, но пообещали сделать все "как можно быстрее".
В "М9ком" не знают, когда восстановят интернет / Фото предоставлено 24 Каналу
Хакеры также заявили, что взлом интернет-провайдера "М9ком" – это одна из разминочных атак перед "реальным бадабумом". Они пообещали, что следующая атака будет серьезной местью за взлом Киевстара.
Ранее хакерам удалось взломать провайдер администрации Путина
- В IT army of Ukraine отметили, что второй раз за последнюю неделю им удалось взломать провайдера администрации Владимира Путина "АКАДО". Именно от этого провайдера Кремль и другие государственные службы получают полный спектр услуг связи.
- Кроме того, в сети также стали жаловаться о проблемах с интернетом россияне. Они сетовали на то, что провайдер не работает.
- Стоит отметить, что массово жаловаться на проблемы в работе провайдера "АКАДО" россияне начали 4 января. Так, всплеск зафиксировали около 12:00 по местному времени.