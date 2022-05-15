С местами на концерт Кобзона будут проблемы, – советник главы МВД о мобилизации в России

Угроза от скрытой мобилизации в России не очень большая. Конечно, игнорировать полностью ее возможные последствия не стоит, но как-то кардинально ситуацию не изменит.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что единственной проблемой для оккупантов будет лишь нехватка мест "на концерте Кобзона".

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Советник Монастырского отмечает, что призывники – это ребята 18-20 лет, которые никогда в руках не держали оружия. Это люди без капли мотивации, они даже не пошли добровольно в армию, а их призвали.

Напомню, что в Кремле начался "скулеж", когда мы сказали, что в нашем плену есть российские срочники. Потому что оккупанты боятся, что матери этих призывников выйдут на улицы,

– говорит Смирнов.

По его словам, России страшно проводить открытую мобилизацию, так как она очень боится мятежных бунтов и протестов, которые будут против того, чтобы их дети умирали на войну.

Что известно о мобилизации в России

Россия не решится пойти на широкомасштабную мобилизацию, так как это означает поражение перед электоратом, говорит Алексей Арестович. Однако оккупанты продолжают ведение скрытой мобилизации, чтобы усилить свои ряды. Он также отметил, что есть вероятность введения военного положения на территории России, граничащей с Украиной.

В Американском институте изучения войны также отметили, что "не видят признаков обширной российской мобилизации". Там объяснили, что в настоящее время в Украине находится 97 тактических групп.

Между тем, в России процветает скрытая мобилизация . Как сообщает украинская разведка, государство-агрессор набирает "добровольцев". К войны с Украиной хотят привлечь казаков из Краснодарского края и Ростовской области.

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