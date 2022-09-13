"Мы вас так ждали, аж 200 дней": как нацгвардейцев встречали на освобожденной Харьковщине
Источник:Национальная гвардия Украины
Украинские защитники провели молниеносное контрнаступление в Харьковской области. Жители освобожденных населенных пунктов эмоционально и с радостью встречают украинских защитников и благодарят их за спасение.
Национальная гвардия Украины поделилась трогательным моментом, как жители Харьковщины встречают ВСУ. Украинские защитники раздают гуманитарную помощь, а местные говорят, что уже очень давно ждали их.
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200 дней оккупации
С первых дней войны территории Харьковщины находились в оккупации российских войск. Эти 200 дней принесли местным много мучений и страданий.
Сейчас, когда ВСУ изо дня в день освобождает украинские города и отгоняет врага к государственной границе, жители освобожденных городов и сел со слезами на глазах поздравляют наших военных и рассказывают им о пережитом.
Дай Бог вам здоровья! Мы вас так ждали, так ждали… Целых 200 дней. Мы так рады, так рады…,
– обращается женщина к украинским защитникам.
Трогательное видео встречи жителей Харьковщины и ВСУ: смотрите видео
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Контрнаступление на Харьковщине: коротко о главном
- Только за сутки украинская армия, благодаря молниеносному контрнаступлению, установила контроль над Изюмом, Бугаевкой, Чистоводовкой, Липчановкой, Капитоловкой, Левковкой, Спиваковкой и Каменкой. Также ВСУ удалось освободить многие другие населенные пункты.
- ВСУ продолжают активно увольнять Харьковщину. Украинским военным удалось деоккупировать и зачистить весь северо-восток области.
- Оккупанты в панике убегают с Харьковщины и оставляют огромное количество оружия. Украинские пограничники показали полученные "трофеи".
- Украинские воины установили государственный флаг в селе Терново и взяли под контроль государственную границу на северо-востоке Харьковщины.
- К слову, спикер восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, почему контрнаступление на Харьковщине получилось таким успешным. По словам спикера, план наступления был тщательно спланирован и отработан. Большую роль сыграл также боевой дух украинских военных.
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