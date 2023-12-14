"Проблемы начались еще на стадии строительства": почему возникли трещины в метро в Киеве

В Киеве 8 декабря перекрыли движение между станциями "Лыбидская" и "Теремки" из-за подтопления участка одной из веток метро. Проблемы там начались сразу после сдачи линии в эксплуатацию.

Директор коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский отметил, что именно в 2011 году появились первые трещины в этом отрезке метро. Однако причин этой аварии может быть несколько.

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Какие возможны версии подтопления метро

Брагинский отметил, что проблемы на участке от "Лыбидской" до "Демеевской" начались еще на стадии строительства. Ведь именно там щит – передвижная конструкция, используемая для монтажа тоннелей – наткнулся на плавун, в результате чего были человеческие жертвы.

В результате тоннель построен двумя методами: механическим (со щитом) и немеханическим. И именно на этом столкновении, где переход от строившейся механическим методом части к строившейся немеханическим методом сейчас есть трещины,

– сказал директор коммунального предприятия.

В то же время он подчеркнул, что выводы о причине аварии сделает профильное учреждение. Брагинский также не исключает, что причиной аварии могло стать и природное явление, потому что на участке сложные гидрогеологические условия.

"Участок расположен в пойме реки Лыбидь. Есть еще вариант с нарушением технологии во время строительства. Это был 2010 год, тогда очень торопили это строительство. Это было знаковое событие. Все факторы будут рассматриваться не нами, а профильным учреждением после того, как мы сможем посмотреть на туннель снаружи. Сейчас разрабатывается план предварительных работ", – подчеркнул он.

Директор "Киевского метрополитена" подчеркнул, что первоочередной задачей является стабилизация ситуации. Поэтому коммунальщики продолжают выполнять первоочередные противоаварийные задачи, закреплять туннель изнутри и параллельно разрабатывать проект ликвидации последствий.

Могут ли туннель не отремонтировать совсем

Брагинский отметил, что предыдущий срок возобновляемых работ на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" – до 6 месяцев. Кроме того, он отметил, что эти работы точно не продлятся годами.

Мы работаем 24/7 вместе со специалистами для того, чтобы эти сроки не нарушить, у нас нет другого выхода,

– рассказал он.

Директор КП также отметил, что специалисты не рассматривают вариант строить новый тоннель рядом с поврежденным. Однако, по его словам, на 100% это можно будет подтвердить, когда закончат все необходимые исследования.

Брагинский подчеркнул, что специалисты также не рассматривают версию, что трещины могли образоваться на этом участке из-за строительства торгово-развлекательного центра. Ведь на месте повреждений нет никакой застройки.

"Я бы понял, если бы эта авария возникла рядом с застройкой. Но нет, это версия, которая нет никаких оснований. Сейчас много разной странной информации", – отметил он.

В заключение директор "Киевского метрополитена" опроверг информацию, что станция "Олимпийская" затоплена. Брагинский заметил, что она работает в обычном режиме, а никаких подтоплений там нет.

Есть ли угроза подтоплений других станций метро