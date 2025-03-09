Пассажир, попавший под поезд на "Вырлице", погиб: в КГГА сделали новое заявление

На станции киевского метро "Вырлица" пассажир попал под поезд. Временно закрылись три станции.

Станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно

Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская".

Власти пояснили, что временные ограничения связаны с инцидентом, произошедшим на станции "Вырлица". Там пассажир попал под поезд.

Позже стало известно, что человек погиб. Все обстоятельства гибели пассажира выясняются правоохранительными органами. На месте трагедии работают следователи.

Обратите внимание! Станции "Вырлица", "Бориспольская", "Красный хутор" начнут свою работу завтра, 10 марта, в соответствии с установленным режимом работы.

К слову, 9 марта на станции метро "Святошин" мужчина оказался на путях. Для его безопасного поднятия с рельсов пришлось временно обесточить контактный рельс.

Мужчину вытащили на платформу до прибытия поезда и передали правоохранителям. Причина его пребывания на путях пока неизвестна.