Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт электронных петиций Киевского городского совета.

Зачем останавливать метро в 9 утра?

Инициатор петиции Андрей Авраменко объясняет: согласно указу президента Украины №143/2022, ежедневно в 9:00 объявляют минуту молчания в память всех погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Поэтому стоит останавливать и поезда метро – это станет хорошим напоминанием о том, что война продолжается и ежедневно уносит жизни наших защитников, а также гражданских. Поэтому стоит остановиться хотя бы на минуту, чтобы вспомнить тех, кто погиб.

Такой жест станет знаком уважения и благодарности от жителей столицы ко всем, кто отдал жизнь за Украину,

– говорится в тексте петиции.

Петиция в "Киев цифровой" / Скриншоты 24 Канала

Андрей Авраменко предлагает:

ввести ежедневную кратковременную остановку движения поездов КП "Киевский метрополитен" в 9:00.

в это время транслировать звуковое сообщение о минуте молчания на станциях и в вагонах.

предусмотреть согласование мероприятия с соответствующими службами для обеспечения безопасности движения.

Петиция была опубликована 11 ноября. На момент публикации новости она еще не набрала необходимых 6 тысяч голосов – пока есть только 774. Однако на подписание есть еще 53 дня.

Где сейчас проводят минуту молчания в Киеве?

Сначала перекрытие Крещатика было инициативой общественных деятелей. Более года, с сентября 2024-го, ОО "Вшануй" призывает остановиться в девять утра на минуту, где бы вы ни были. Автомобилистов просят выйти из машины и стать рядом.

В сентябре КГВА сообщила, что Киев ежедневно будет останавливать движение на Крещатике на минуту молчания в 9:00.

Транспорт будет останавливаться, чтобы почтить минутой молчания павших Защитников и Защитниц и мирных жителей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. В 9:00 движение будут перекрывать от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко,

– писали тогда.

23 сентября в Киеве впервые состоялась минута молчания на Крещатике. Впрочем, чтобы почтить защитников, необязательно ехать именно в центр – это можно сделать где угодно. Кроме этого, бизнес также может присоединиться, например, открыв кафе в 09:01, а не в девять.

Зимой "Киев цифровой" ввел напоминание о минуте молчания в своем приложении. Оповещение приходит в 8:55, а с июня можно включить отсчет времени на главном экране.

Также о минуте молчания напоминает приложение "Воздушная тревога".