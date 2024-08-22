Когда поедет метро на Виноградарь в Киеве: достроят ли наконец зеленую линию и почему это важно

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Виноградарь – самый отдаленный жилой массив Подольского района Киева, за ним – леса, Пуща-Водица и Ирпень. "Метро на Виноградарь" – почти синоним "метро на Троещину". Это традиционно что-то, что никак не произойдет. Даже несмотря на то, что часть тоннелей к Виноградарю от станции метро "Сырец" готова, строительство остановлено уже несколько лет.

В августе КП "Киевский метрополитен" заключило договор на продолжение строительства метро до Виноградаря ООО "Группа компаний "Автострада". Эта же компания сейчас отстраивает проблемный участок метро между станциями "Лыбедская" и "Демиевская". Строительство стоимостью 13,785 миллиарда гривен продлится 30 месяцев.

24 Канал собрал все, что известно о достройке метро на Виноградарь.

История метро на Виноградарь: проект, которому полвека

Первые многоэтажки появились в новом жилом районе в начале 1970-х – до этого там располагались сады, остатки которых сохранялись вдоль проспекта Правды (ныне – Европейского Союза) до 2010-х годов. Для тогдашнего Киева Виноградарь был краем света – до ближайшего метро, станции "Нивки" – несколько остановок троллейбуса. Чуть ближе – трамвай до Подола, который внутрь Виноградаря не направляется.



Виноградарь / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Путем решения транспортной проблемы должен был бы стать метрополитен. В 1974 году на карте метро появляется третья, зеленая линия, на которой изображена станция "Ветряные горы" рядом с Виноградарем.

Это должна была быть станция, следующая за "Сырцом". В реальности же зеленую линию открыли в 1989 году, а станцию "Сырец", которая до сих пор является конечной – в 2004-м.



Схема метро 1974 года / Архив Олега Тоцкого

С 1970-х и поныне станции на Виноградаре перекочевывают со схемы на схему. Только в 2016 году Киевский метрополитен объявил тендер на строительство станций на Виноградарь и выделил на это 18 миллионов гривен. Победителем стал "Киевметрострой".

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Старт работ и открытие станций переносилось из года в год. Сначала станции должны были начать строить в 2017 году, а открыть в 2020-м. Работы все же начали в 2019-м, а открытие впоследствии перенесли на декабрь 2021 года – в ноябре 2020-го мэр Киева Виталий Кличко писал, что "строительство метро продолжается по графику". Но уже в 2020-м стройплощадки опустели, оставшись без техники и строителей.

Визуализации станций на Виноградаре / Киевметропроект, "Вечерний Киев"

Какие станции должны были построить По последнему плану предусмотрено строительство двух станций от "Сырца" – "Мостицкой" на улице Межевой и "Варшавской" (предыдущее проектное название – "Проспект Правды") на проспекте Европейского Союза. Также планировалось разветвление после станции "Мостицкая" с двумя станциями: "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко" (ныне – Ивана Выговского).



Сейчас построен один из тоннелей от станции "Сырец" длиной около 1250 метров и завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла. Между "Мостицкой" и "Варшавской" успели частично построить конструкции тоннеля и подстанции.

Как отметили 24 Каналу в КГГА, актуальный план включает первую очередь с двумя станциями – "Мостицкая" и "Проспект Правды" ("Варшавская"), а также разветвление в сторону станции "Виноградарь" и электродепо.



Застройка проспекта Европейского Союза, справа должна быть станция "Варшавская" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Депозиты вместо метро: что не так с "Киевметростроем"

Строительством станций и тоннелей до Виноградаря занимался "Киевметрострой" – компания, которая строила метро в столице на протяжении десятилетий. Однако несмотря на заявления Кличко, что метро на Виноградарь построят вовремя, эта история стала финалом истории компании.

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В ноябре 2018 года "Киевметрострой" выиграл тендер на строительство метро в сторону Виноградаря стоимостью 5,98 миллиарда гривен. Как писало издание "Наши деньги", по мнению следствия, с помощью "коррупционных связей в Кабинете министров" генподрядчик смог получить аванс в размере 95% (вместо 30%) и пользоваться им 24 месяца вместо трех месяцев.

Далее речь идет о другой сумме – это сумма оплаты в размере 4 миллиарда гривен, зафиксирована в договоре. Также там был оговорен срок действия договоренностей – с 20 ноября 2018 года до 24 января 2023 года.



Стройплощадка в 2020 году / КГГА

С 1 января по 25 марта 2019 года на казначейский счет ПАО "Киевметрострой" в качестве предварительной оплаты перечислили 2,59 миллиарда гривен бюджетных средств. Эти средства компания частично размещала на депозитах (1,5 миллиарда гривен), а проценты выводила через приближенные компании или филиалы. На строительство метро средства не тратили.



20 января 2020 года суд арестовал средства в размере 2,59 миллиарда гривен, в феврале был наложен повторный арест. В декабре 2023-го года метро расторгло договор с "Киевметростроем" из-за срыва сроков строительства.

Уже в апреле 2024 года Киевская городская прокуратура сообщила, что с "Киевметростроя" взыскали более 139 миллионов гривен в бюджет столицы.

По иску Киевского метрополитена продолжаются судебные споры о взыскании части предварительной оплаты, которую не использовали для строительства, а также штрафов.

Новый подрядчик: когда будет метро на Виноградаре

В конце 2023 года, когда на ремонт закрыли участок между "Лыбедской" и "Демеевской", на украинском рынке метростроительства появился новый игрок. Это "Группа компаний "Автострада", входящая в холдинг MS Capital бизнесмена Максима Шкиля. Параллельно "Автострада" в столице ремонтирует тоннели синей линии.

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Активная фаза строительства метро на Виноградарь должна начаться в октябре, сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире Киев 24.

КП "Киевский метрополитен" заключило договор на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилого массива Виноградарь с ООО "Группа компаний "Автострада". Условия договора не предусматривают предоплаты. Компания будет выполнять подрядные работы за свой счет. И только после проверки государственной экспертизой качества выполненных работ будет осуществляться оплата. Сейчас есть ряд вопросов по фиксированию незавершенных работ, передачи строительных площадок и оборудования новому подрядчику. Сейчас идет оформление всех разрешительных документов, предусмотренных законодательством. После этого, ориентировочно в октябре, начнутся строительные работы. Основной объем придется на 2025 год,

– сообщил Кандибор.

По словам главы дептранса, 30% работ на стройплощадках метро на Виноградарь уже выполнены – при надлежащем финансировании участки в направлении массива могут достроить за 30 месяцев. В то же время Кандибор добавил, что сроки строительства могут увеличиваться, учитывая полномасштабную войну, инфляцию и человеческий фактор: "Если подрядчик будет отставать от сроков, к нему будут применять штрафные санкции".

Стоимость работ составит 13,785 миллиарда гривен. Сейчас идет оформление всех разрешительных документов, предусмотренных законодательством, и передача строительных площадок подрядной организации, сообщили в метрополитене.



После этого начнутся непосредственно строительные работы.

Гендиректор "Автострады" Максим Шкиль действительно в июле говорил, что компания начнет работы на Виноградаре без авансов, за счет собственных оборотных средств: "Для нас решение о заходе на рынок строительства метро является стратегическим, компания готовилась к этому 3 года".

Шкиль сообщил о таких планах по достройке метро на Виноградарь:

нужно провести детальный анализ состояния выполнения работ, над которыми работали предыдущие подрядные организации;

далее необходимо сопоставить фактически выполненные объемы работ и те, которые нужно выполнить в соответствии с существующими проектными решениями;

после этого компания проведет корректировку проекта в части объемов, вида работ и их стоимости – у "Автострады" есть собственный проектный институт с отдельным подразделением подземного строительства. Этот этап стремятся начать немедленно;

в ближайшие месяцы планируют начать само строительство с 9 строительными участками и круглосуточной работой;

"Автострада" жалуется на то, что за последние 10 лет отрасль строительства метро "практически потеряна" – компания проведет набор и обучение персонала.

По словам Шкиля, существенный фактор, который будет влиять на темпы строительства – это своевременное финансирование со стороны государства выполнения работ. "Автострада" при условии надлежащего финансирования планирует выйти в 2025 году на полный темп работы в круглосуточном режиме по всем участкам строительства.

В целом планируем задействовать более 4000 работников. Общая сумма инвестиций в этот проект составит более 50 миллионов долларов США. Компания планирует в ближайший месяц законтрактовать необходимое оборудование для строительства метро, на сумму более 30 миллионов долларов США. Также для того чтобы не было остановок строительства, рассчитываем на кредитные средства и собственный оборотный капитал в пределах 1 миллиарда гривен – эти средства будут использоваться на случай, если у заказчика будет задержка с финансированием. Это позволит покрывать короткие кассовые разрывы и продолжать работы,

– подытожил Шкиль.

В КГГА 24 Каналу подтвердили, что срок строительства метро на Виноградарь составит 30 месяцев с момента начала работ "при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований". Положительный экспертный отчет утвержден ГП "Укргосстройэкспертиза".

Решат ли две новые станции транспортную проблему Виноградаря? Частично – да, ведь фактически Виноградарь получит только одну станцию на краю массива, возле ТРЦ "Ретровиль" – это "Варшавская". Другая станция, "Мостицкая", расположена в районе между Нивками и Приоркой, и с Виноградарем непосредственно не соединена. Однако она улучшит транспортное сообщение северной части Нивок и ряда новых жилых комплексов.

Еще одно назначение метро – безопасное укрытие от воздушных атак врага. Однако остается надеяться, что до завершения строительства новых станций эта проблема уже не будет актуальной.