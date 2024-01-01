Самое светлое событие для Харькова в 2023 году: как работает МетроШкола

Одним из лучших и светлых событий прошедшего года для харьковчан стало открытие МетроШколы. Это уникальный проект, который позволяет школьникам даже в период полномасштабной войны учиться за партами, а не онлайн.

Сейчас ситуация в регионе не позволяет никакой другой формат обучения. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, добавив, что МетроШкола начиналась с 800 учеников, теперь их количество выросло до 2000.

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Как происходит обучение в подземке

Школьники учатся в две смены. В классах чуть больше 20 детей, но желающих учиться гораздо больше, поэтому в МетроШколу уже образовались очереди. Дети учатся по разным графикам. Все больше сюда приходят дети не только из разных школ, но и из разных районов Харькова, в частности из Северной Салтовки, которая больше всего пострадала от атак россиян.

Я их 164 лицея в Северной Салтовке. Училась там 6 лет. Сегодня моя школа повреждена, у нее нет стены. Я помню последний день, у нас была физкультура, мы сдавали нормативы и не хотели туда идти, потому что было очень тяжело. А на следующий день мы хотели пойти в школу, но уже не смогли,

– рассказала 8-классница Тая.

Еще один ученик Михаил также пришел в МетроШколу. В начале полномасштабного вторжения он, как и около 3 тысяч других детей, жили в метро. Тогда было чувство постоянной тревоги, но сейчас в подземной школе шумно и безопасно.

Я когда жил в метро, то не поднимался вверх, потому что было очень опасно. Мы там и ели, и спали. Людей на платформе было очень много. Больше ничего не было, только книги, кровать и еда. Я читал по 40 страниц в день и спал очень много,

– рассказал 8-классник.

Ожидается, что учиться в МетроШколе смогут не только школьники, но и дошкольники. В Харькове таких детей более 3 тысяч, около 600 из них уже записались на занятия. Более того, в городе планируют построить подземную школу, аналогов которой нет в Украине.

"Это огромное бомбоубежище, которое разделено на классные комнаты. Одновременно там смогут учиться 450 школьников, а в 2 смены - 900 детей. Это огромное количество. Сейчас мы ведем переговоры с Литвой. Они нам обещают взять еще 2 школы для того, чтобы в 2024 году году построить там бомбоубежища", – отметила директор Департамента образования городского совета Ольга Деменко.

Подземные школы – это неотложная потребность для Харькова, ведь домой из эвакуации возвращается все больше детей. Однако даже если ситуация безопасность позволит, это не означает, что все образовательные учреждения города смогут работать. Многие из них пострадали из-за обстрелов оккупантов и не подлежат восстановлению.

У нас в городе 184 школы, из которых 112 повреждены. Повреждены по-разному. Мы начали их восстанавливать еще в прошлом году. Но есть такие школы, которые нельзя восстановить, их просто нужно заново строить. Это были лучшие школы города. Например, 46 и 47 лицей входили в число 50 лучших лицеев Украины,

– добавила Ольга Деменко.

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