Между Авдеевкой и Опытным, где расположены украинские позиции, раздаются мощные взрывы, – СМИ

19 февраля 2022 , 14:38
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Источник:

Радио Донбасс. Реалии

На Донбассе не утихают бои, которые обострились за последние несколько дней. Взрывы от разрывов снарядов раздаются возле Авдеевки и Опытного.

Именно там расположены позиции украинских военных. Обстрел идет прямо в эти минуты.

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Летят снаряды крупных калибров

Оккупанты продолжают разнообразно совершать провокации. В частности, сейчас журналисты насчитали уже 8 взрывов от снарядов крупных калибров.

Обстрелы террористов

  • Оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию и усиливают обстрелы. При этом они прибегают к фейкам и провокациям. Так, российские СМИ сообщили об одном якобы украинском снаряде, который попал на территорию Ростовской области.
  • Российские боевики 19 февраля обстреливают Счастье. Под удар боевиков попали контрольный пункт въезда – выезда и пожарно-спасательная часть.
  • В ГСЧС также сообщили о 74 обстрелах боевиков по подконтрольным Украине населенным пунктам Донбасса. Из-за атак российских наемников пострадали 2 спасателей.

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Автор: Оксана Княжик