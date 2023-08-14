20 убитых и 40 раненых: между кадыровцами и дагестанцами из росармии разразился конфликт
Источник:Центр национального сопротивления
Во временно оккупированном поселке Михайловка на Запорожье вспыхнул конфликт между кадыровцами и дагестанцами из вооруженных сил России. Словесная перепалка переросла в стрельбу.
Интересный инцидент произошел 12 августа. Подполье сообщило, что тогда в Михайловку приехали пропагандисты снимать сюжет о "большом вкладе" кадыровского чиновника в развитие оккупированных территорий.
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Кадыровцы и российская армия совершили перестрелку между собой
Около 20:00 в тот же день (12 августа – 24 Канал), в районе Центрального парка поселка, между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из окупантов открыл огонь в воздух,
– заявили в Центре нацсопротивления.
Далее спор между кадыровцами и дагестанцами развивался с применением различных видов оружия. Так:
- во время стычки одному из оккупантов нанесли многочисленные колото-резаные ранения несовместимые с жизнью;
- после этого началась перестрелка с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных гранат и стрелкового оружия.
В ходе боя успех имели дагестанцы. Во время стычки было убито 20 и ранено 40 оккупантов с обеих сторон,
– сообщил Сопротивление.
В виде наказания командира кадыровского подразделения отправили на передовую.
Кадыровцы устроили перестрелку под Мариуполем
Российские захватчики и кадыровцы "славятся" своими агрессивными действиями как относительно друг друга, так и относительно местных жителей на временно оккупированных украинских землях.
Так, на днях у кадыровцев возник конфликт с местной военной комендатурой в селе Урзуфи, недалеко от Мариуполя. Туда кадыровцев отправили на отдых.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в результате перестрелки погибли не только враги, но и местные мирные жители. В частности, кадыровцы унесли жизни 7 мирных:
- двух девушек-подростков;
- четырех парней;
- женщины.
В результате перестрелки "самоликвидировались" также 4 российских военных. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.