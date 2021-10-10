Между нами ни одно животное никогда не пробегало, – Зеленский опроверг конфликт с Шефиром
Источник:"Светская жизнь"
Владимир Зеленский опроверг слухи, что между ним и Сергеем Шефиром пробежала "черная кошка". Это якобы произошло незадолго до покушения на первого помощника президента.
Ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая во время разговора с Зеленским заметила, что якобы Шефир даже собрал свои вещи и съехал из Офиса Президента. В то же время украинский лидер подчеркнул: о таком он даже не слышал.
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Зеленский также обратился к Шефиру, который стоял рядом, и в шутку спросил, что "какие-то новости у Екатерины?".
Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы,
– подчеркнул президент.
СМИ о "конфликте" Зеленского и Шефира
- По данным СМИ, в сентябре между Зеленским и Шефиром якобы вспыхнул конфликт.
- Говорилось даже о том, что помощник президента демонстративно забирал свои вещи с Банковой.
- В то же время Шефир остался на своей должности.
Покушение на Шефира: главное
- Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября. В машину попали больше 10 пуль.
- Первый помощник президента не пострадал. Злоумышленники ранили водителя.
- Зеленский заявил, что не может говорить о заказчиках, так как идет следствие. В то же время украинский лидер отметил, что "многих с очень известным именами – с кем общался Сергей, кого знал, кого подозревает – вызвали в соответствующие правоохранительные органы".