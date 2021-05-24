"Власти могут украсть еще один самолет": международные компании отменяют полеты над Беларусью

Евросоюз может остановить полеты самолетов европейских авиакомпаний над территорией Беларуси. Кроме того, могут отменить наземные перевозки между Беларусью и странами ЕС.
Венгерская авиакомпания Wizz Air и латвийская Air Baltic уже подтвердили, что 24 мая рейсы их самолетов перенаправили в обход воздушного пространства Беларуси.
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Авиакомпания Wizz Air уже перенаправила рейс Киев – Таллинн. Представитель лоукостера сообщил, что компания "постоянно отслеживает и оценивает ситуацию".
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал, что хотя страна не будет использовать воздушное пространство Беларуси, официального сообщения о прекращении рейсов в Ригу пока нет. Политик посоветовал пассажирам следить за сообщениями международного аэропорта "Рига".
Польская авиакомпания LOT также может остановить полеты над землями Беларуси. В то же время окончательное решение примут только 24 или 25 мая. Польская сторона подчеркнула: она опасается, что "белорусские власти могут угнать еще один самолет с пассажирами".
В то же время пока лишь 2 рейса LOT связаны с белорусским воздушным пространством.
Использовать белорусское воздушное пространство также перестали самолеты авиакомпании Austrian Airlines. Рейс из Вены в Москву теперь выполняется над Украиной.
Кроме того, самолетам белорусской "Белавии" могут запретить приземляться на территории ЕС.
Что стало причиной скандала
- Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье 23 мая принудительно посадили якобы из-за сообщения о минировании.
- Во время проверки самолета задержали пассажира – экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, что на самом деле посадка самолета была операцией местных спецслужб. Они хотели задержать журналиста Протасевича.
- В НАТО призвали провести международное расследование посадки самолета Ryanair в Беларуси.
- Сейчас запретить полеты над территорией Беларуси требуют США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания.