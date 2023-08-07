Должен возместить 2,2 миллиона евро: Минобороны выиграло арбитраж против иностранного поставщика

Оборонное ведомство нашего государства выиграло иск в международном арбитраже против иностранной компании-поставщика. Теперь предприятие обязано возместить Украине 2,2 миллиона евро.

В понедельник, 7 августа, об этом стало известно. Причиной спора стало то, что иностранная компания нарушила условия договора на поставке Силам обороны налокотников и наколенников.

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Как разворачивалась история

Согласно условиям договора иностранный поставщик обязывался отправить указанное защитное снаряжение с четко указанными сроками и объемами товара. Однако не только не выполнил условия договора вовремя, но отправил лишь незначительную часть заказа, а именно – всего 11% от общего объема.

Минобороны, в свою очередь, должным образом выполнило обязательство по договору и оплатило стоимость товара в полном объеме,

– говорится в сообщении.

В то же время, МО нашего государства неоднократно информировало поставщика о необходимости соблюдения условий контракта в кратчайшие сроки. Однако заказ так и не был выполнен в полном объеме.

В международный коммерческий арбитраж в связи с этим Украина обратилась в марте 2023 года. В иске говорилось о требовании заставить поставщика возместить причиненный ущерб из-за нарушения сделки. После долгого рассмотрения доказательств и аргументов обеих сторон международный арбитраж принял окончательное решение в пользу Минобороны.

Собственно, согласно решению арбитража, с этой компании должны взыскать в пользу Министерства обороны более 2,2 миллиона евро. Кроме того, арбитраж постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до того момента, когда поставщик полностью не погасит задолженность перед Минобороны.

Важно отметить, что уже при рассмотрении дела в арбитраже поставщик частично признал свою вину и удовлетворил требование Минобороны по уплате части неустойки. Однако окончательное решение в пользу украинского Министерства обороны было решающим и подтвердило его правоту в этом споре.

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