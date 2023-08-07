У понеділок, 7 серпня, про це стало відомо. Причиною для спору стало те, що іноземна компанія порушила умови договору на постачання Силам оборони налокітників та наколінників.

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Як розгорталась історія

Згідно з умовами договору, іноземний постачальник зобов'язувався відправити зазначене захисне спорядження зі чітко вказаними строками та обсягами товару. Однак не тільки не виконав умови договору вчасно, але й відправив лише незначну частину замовлення, а саме – всього 11% від загального обсягу.

Міноборони, своєю чергою, належним чином виконало зобов'язання за договором та оплатило вартість товару в повному обсязі,

– йдеться у повідомленні.

Водночас МО нашої держави неодноразово інформувало постачальника про необхідність дотримання умов контракту в найкоротші терміни. Проте замовлення так і не було виконано в повному обсязі.

Зверніть увагу! До міжнародного комерційного арбітражу у зв'язку з цим Україна звернулася в березні 2023 року. У позові йшлося про вимогу змусити постачальника відшкодувати завдані збитки через порушення угоди. Після довгого розгляду доказів та аргументів обох сторін, міжнародний арбітраж ухвалив остаточне рішення на користь Міноборони.

Власне, згідно з рішенням арбітражу, з цієї компанії мають стягнути на користь Міністерства оборони понад 2,2 мільйона євро. Крім того, арбітраж постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту того моменту, коли постачальник повністю не погасить заборгованість перед Міноборони.

Важливо відзначити, що вже під час розгляду справи в арбітражі постачальник частково визнав свою вину і задовольнив вимогу Міноборони щодо сплати частини неустойки. Проте остаточне рішення на користь українського Міністерства оборони було вирішальним і підтвердило його правоту у цьому спорі.

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