"Даже не надеваем парашюты": пилот ВСУ сказал, почему невозможно катапультироваться с Ми-8 и Ми-24
Ряд экспертов говорят, что катапультирование с российских вертолетов Ка-52 очень рискованное. Сначала машина сбрасывает винты, далее отпадает фонарь кабины и только потом происходит само катапультирование экипажа.
В то же время с вертолетами Ми-8 и Ми-24 несколько иная ситуация – из них вообще невозможно катапультироваться. Военный летчик 1-го класса, подполковник ВСУ Евгений Соловьев в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, в чем причина.
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Почему с Ми-8 и Ми-24 невозможно катапультироваться
Евгений Соловьев рассказал, что Ми-8 – это десантно-транспортный вертолет. До полномасштабного вторжения во время большей части всех полетов на борту находился или десант, или пассажиры, или груз, который также сопровождали люди.
В этих условиях мы даже не надеваем парашюты. Если на борту есть пассажиры, я не смогу просто катапультироваться с вертолета и сказать всем "до свидания",
– отметил военный пилот 1-го класса.
Во время выполнения задач по огневому поражению украинские летчики выполняют полеты очень низко. Даже если будет попытка катапультирования, то оно просто будет неудачным.
Поэтому в нашем случае при выполнении полетов на Ми-8 или Ми-24 единственным способом окончания полета является посадка – вынужденная, аварийная или запланированная,
– подчеркнул подполковник ВСУ.
Какую авиацию получит Украина
- Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Украина уже этим летом должна получить истребители F-16. Нидерланды предоставили нашему государству разрешение бить по территории России из этих истребителей. Там считают, что это право на самооборону, которое предусмотрено Уставом ООН. Отметим, что F-16 помогут повысить эффективность имеющегося западного оружия, которое использовалось с самолетов советского образца.
- Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче модернизированной версии истребителей Mirage 2000-5. Также предложил обучить пилотов. Сделать это планируют до конца 2024 года. Программа подготовки рассчитана на 5 – 6 месяцев. Соответственно в 2025 году Украина может получить французские самолеты.
- В конце мая Швеция объявила, что Украина получит два самолета ASC 890 дальнего радиолокационного обнаружения. Они помогут выявлять объекты на расстоянии 350 – 500 километров. Такие самолеты существенно усилят возможности Украины и позволят раньше выявлять российские ракеты, самолеты и беспилотники.