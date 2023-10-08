Перехват российского Ми-8: Буданов рассказал, что было самым сложным в операции "Синица"

Разведка выманила в Украину российский вертолет и захватила его. В ходе этой уникальной операции удалось получить ценный груз и очень полезную информацию.

Начальник ГУР рассказал, что было самым сложным в "Синице". Кирилл Буданов отметил, что в истории человечества таких операций было всего несколько.

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Что было самым сложным в операции "Синица"

Самым сложным делом оказалось уговорить Кузьминова угнать Ми-8, на котором он проходил службу. Буданов рассказал, что пилот нервничал и не очень верил в то, что все получится.

Однако разведчики вели с Кузьминовым долгие беседы и пообещали обеспечить безопасность, в частности, во время пересечения границы.

Техническая часть операции – незаметно для всех вывезти его семью – тоже оказалась непростой задачей,

– подчеркнул начальник ГУР.

Буданов добавил, что таких операций в истории человечества было пять – семь. Сразу вспомнил лишь одну, когда при СССР американские спецслужбы уговорили советского пилота похитить МиГ-25 и перегнать этот сверхзвуковой перехватчик в Японию.

Обратите внимание! 9 августа на территорию Украины перелетел российский вертолет Ми-8 АМТШ. Операцию готовили полгода.

В ГУР рассказали, что "Синица" будет иметь длительные последствия для агрессора, его морально-психологического состояния, сектора безопасности и обороны. В ходе операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и многих других деталях, которые помогут защищать украинское небо и уничтожать врага.

Кстати, вместе с Ми-8 украинские защитники получили детали к самолетам Су-27 и Су-30СМ.