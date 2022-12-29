Последствия могут быть катастрофическими: МИД Беларуси вызвал украинского посла

В Беларуси заявили, что утром 29 декабря на ее территории упала ракета, якобы принадлежащая Украине. Поэтому МИД Украины вызвал посла Украины Игоря Кизима.

Белорусский МИД вызвал Кизиму и вручил ему ноту через "падение украинской ракеты на территории Беларуси". Сам посол подтвердил эту информацию.

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Беларусь требует, чтобы Украина провела расследование

Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что украинскому послу заявили о "решительном протесте". По его словам, Белоруссия требует, чтобы Украина провела тщательное расследование пуска ракеты и привлекла виновных к ответственности.

Официальный Минск настаивает, чтобы Украина приняла меры, чтобы подобные инциденты не повторились. В Беларуси пригрозили, что такие инциденты "могут иметь катастрофические последствия для всех".

Что известно о падении ракеты в Беларуси