Последствия могут быть катастрофическими: МИД Беларуси вызвал украинского посла
Источник:Общественное
В Беларуси заявили, что утром 29 декабря на ее территории упала ракета, якобы принадлежащая Украине. Поэтому МИД Украины вызвал посла Украины Игоря Кизима.
Белорусский МИД вызвал Кизиму и вручил ему ноту через "падение украинской ракеты на территории Беларуси". Сам посол подтвердил эту информацию.
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Беларусь требует, чтобы Украина провела расследование
Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что украинскому послу заявили о "решительном протесте". По его словам, Белоруссия требует, чтобы Украина провела тщательное расследование пуска ракеты и привлекла виновных к ответственности.
Официальный Минск настаивает, чтобы Украина приняла меры, чтобы подобные инциденты не повторились. В Беларуси пригрозили, что такие инциденты "могут иметь катастрофические последствия для всех".
Что известно о падении ракеты в Беларуси
- Утром 29 декабря в минобороны Беларуси заявили, что вблизи села Горбаха Брестской области упала ракета. По предварительной информации, ракета от ЗРК С-300. В Беларуси сразу заявили, что ракета принадлежит Украине.
- Падение ракеты в Белоруссии произошло во время массированной атаки украинских городов со стороны России. Оккупанты в десятый раз массированно обстреляли украинские города.
- В Воздушных силах ВСУ не исключают, что в Беларуси могли упасть обломки ракеты. В ВСУ призывают не верить информации режима Александра Лукашенко.
- Минобороны Беларуси утверждает, что ракета не просто упала на их территории. Сообщается, что ракету якобы сбили силы ПВО.