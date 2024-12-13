МИД Италии отрицает заявление министра обороны о готовности к миротворческой миссии в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности страны присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине в случае ее проведения. В министерстве иностранных дел Италии высказались по этому поводу.

В ведомстве с его утверждением не согласились и заявили, что пока поднимать такой вопрос еще рано. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой ANSA.

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Что заявили в МИД Италии

Крозетто заявил, что ждет скорейшего обсуждения о мире и миротворческой миссии в Украине, а также в Газе и Ливане. В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что обсуждение миротворческой миссии сейчас "преждевременно" и назвал приоритетную задачу.

По его словам, сейчас важнее всего добиться справедливого мира, который не будет означать капитуляцию Украины. Он считает, что чтобы сохранить мир, его сначала надо достичь и убедиться, что он справедлив.

Говорить о каких-либо инициативах на следующий день преждевременно,

– заявил он.

Напомним, Франция предлагает направить в Украину в рамках миротворческой миссии военный контингент. Суть миссии – контролировать соблюдение Россией договоренностей в случае проведения переговоров и прекращения огня.