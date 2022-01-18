В МИД Канады пообещали, что предоставят Украине вооружение
Источник:Брифинг МИД
Министерство иностранных дел Канады Мелани Жоли заявило, что страна предоставит Украине вооружение. В частности, речь идет о военном оборудовании.
Соответствующее заявление министр сделала в Киеве во время брифинга. Это произошло 18 января.
По теме Кулеба отверг пропаганду Кремля о "наступлении Украины на Донбассе"
МИД Канады заявил, что предоставит вооружение Украине
Относительно предоставления военного оборудования. Мы слышали от украинской власти о необходимости такого оборудования. И мы также примем это решение,
– заявила Мелани Жоли.
Политик пообещала, что решение по этому поводу примет правительство Канады. Кроме того, на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Мелани Жоли подтвердил, что:
- страны выступают единым дипломатическим фронтом;
- а также вместе мобилизуют международную поддержку Украины в этой сложной ситуации.
Дмитрий Кулеба также напомнил, что украинцы побеждают, "когда держат голову холодной, а сердце горячим".
Кратко о предоставлении Украине оружия на фоне угрозы со стороны Кремля
- 18 января Великобритания начала поставлять в Украину легкое противотанковое оружие. Такое решение Лондон принял на фоне "угрожающего поведения России". Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что ручное легкое противотанковое оружие нового поколения должно применяться в Украине для обороны от страны-агрессора.
- Британские самолеты с оружием для Украины 18 января облетали воздушное пространство Германии. Однако в Берлине объяснили, что не запрещали полеты Великобритании.
- Перед этим, 16 января, Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к главе немецкого МИД и призвал Берлин немедленно согласовать поставки оружия в Украину.
- В конце 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия в Украину через НАТО.
Германия не собирается поставлять Украине оружие – смотрите видео