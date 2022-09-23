МИД лишил посла Ирана аккредитации из-за поставок оружия россиянам

Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок оружия россии. Иран снабжает россию беспилотниками, хотя обещал этого не делать.

Также Украина решила существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставкой россии ударных беспилотников.

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В Киеве назвали "недружественным актом" поставки иранских дронов россии

Как говорится в сообщении МИД, в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине. Ему сообщили, что поставка иранского вооружения россии "противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины".

Поставка оружия россии для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана,

– говорится в сообщении.

В МИД заявили, что "в ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве".

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради находится в Кишиневе, куда уехал с началом полномасштабного вторжения.