МИД вдребезги разбил бред Кремля о "раздражении Запада коррупцией в Украине"
Источник:Олег Николенко
Кремль пытается сорвать финансовую и военную поддержку Украины со стороны Запада, благодаря которой наша страна противостоит России. В Москве издали очередной бред, который вдребезги разнесли в МИД Украины.
Очередной фейк распространил приспешник Владимира Путина – Дмитрий Песков. Пресссекретарь Путина выдал бред, мол, на Западе растет раздражение коррупцией в Украине после неэффективного использования предоставленной ей иностранной финансовой помощи.
Обратите внимание Литва передаст Украине зенитные установки L70: что о них известно
Москва хочет дискредитировать помощь Западу
На небылицы Пескова отреагировали в МИД Украины, в частности спикер Олег Николенко. Он отметил, что это пример классического тезиса из методычки российской пропаганды.
В Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку нашего государства на фоне успешного противостояния агрессии России. Ранее в Москве также активно пытались дискредитировать военную помощь Западу, распространяя инсинуации о ее попадании в руки контрабандистов,
– заявил Николенко.
В МИД Украины отметили, что у оккупантов ничего не получится. Олег Николенко анонсировал, что в 2023 году Украина получит новую финансовую и военную помощь.
"Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины", – резюмировал он.
Партнеры объявили о мощной помощи Украине
- В начале 2023 года произошел важный сдвиг в контексте военной помощи Украине со стороны Запада. Лидером выступила Франция, которая предоставит Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.
- После этого Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и 40 боевых машин Marder. Это оружие Украина должна получить до конца марта. Также США передадут Украине БМП "Брэдли" и ранее анонсированный ЗРК Patriot.
- 11 января стало известно, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2. По стандартам НАТО рота содержит 14 единиц, а в соответствии со стандартами ВСУ – 10.
- Кроме того, Великобритания может передать Украине уникальные танки Challenger 2.