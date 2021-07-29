В МИД рассказали, как быть украинцам, оказавшимся в ловушке из-за пожаров в Турции

29 июля 2021 , 23:29
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Источник:

24 канал

Дмитрий Кулеба поручил Посольству Украины в Турции и Консульству в Анталии держать на особом контроле потребности наших граждан в связи с масштабными лесными пожарами, которые охватили страну.

Информации о наличии погибших или пострадавших украинцев нет. Об этом в министерстве иностранных дел сообщили в ответ на запрос 24 канала.

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Консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона, которые пока не фиксируют массовых обращений от граждан Украины или сообщений об угрозе их жизни или здоровью,
– отметили дипломаты.

Дмитрий Кулеба на своей странице в твиттере отметил, что как только начались пожары, то сразу поручил дипломатам мониторить потребности граждан и угрозы безопасности.

"Мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего", – добавил глава украинского МИД.

Турция борется с пожарами

По состоянию на 18:00 29 июля турецкие власти взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталия.

Очаги возгорания находятся примерно в:

  • 70 км от города Анталия;
  • 20 км от зоны отелей в районе Манавгат;
  • в районе Аксеки в 50 км от побережья.

Кроме этого, возникли новые пожары неподалеку от Мармариса и Бодрума.

  • В Бодруме в непосредственной близости к отелям огонь взяли под контроль.
Обратите внимание! В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинских граждан немедленно обращаться на горячую линию Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

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Автор: Олег Васьків