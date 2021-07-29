В МИД рассказали, как быть украинцам, оказавшимся в ловушке из-за пожаров в Турции
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба поручил Посольству Украины в Турции и Консульству в Анталии держать на особом контроле потребности наших граждан в связи с масштабными лесными пожарами, которые охватили страну.
Информации о наличии погибших или пострадавших украинцев нет. Об этом в министерстве иностранных дел сообщили в ответ на запрос 24 канала.
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Консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона, которые пока не фиксируют массовых обращений от граждан Украины или сообщений об угрозе их жизни или здоровью,
– отметили дипломаты.
Дмитрий Кулеба на своей странице в твиттере отметил, что как только начались пожары, то сразу поручил дипломатам мониторить потребности граждан и угрозы безопасности.
"Мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего", – добавил глава украинского МИД.
Турция борется с пожарами
По состоянию на 18:00 29 июля турецкие власти взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталия.
Очаги возгорания находятся примерно в:
- 70 км от города Анталия;
- 20 км от зоны отелей в районе Манавгат;
- в районе Аксеки в 50 км от побережья.
Кроме этого, возникли новые пожары неподалеку от Мармариса и Бодрума.
- В Бодруме в непосредственной близости к отелям огонь взяли под контроль.
Лесные пожары в Турции: что известно
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Огонь приближался к курортному городу Анталия.
- Задымлен район Манавгат и город Сиде. В результате пожара 3 граждан Турции погибли, а еще более сотни – пострадали.
- Вернувшаяся из Турции украинка рассказала, что в отеле пепел и ужасный запах горелого. Женщина отдыхала в городе Сиде.
- Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране в настоящее время находится 100 тысяч украинских туристов.
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