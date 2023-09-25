"Неприемлемые выпады": МИД России отреагировало на упреки из-за событий в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг жесткой критике Кремль за бездействие в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Россия же заявила, что это якобы попытки переложить ответственность за провалы.
Азербайджан 19 сентября объявил о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Через несколько дней глава страны Ильхам Алиев заявил о восстановление суверенитета.
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Армения критикует, Россия отвечает
На фоне событий в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении назвал ОДКБ неэффективной. Никол Пашинян утверждал, что союзники стремились показать уязвимость страны. Эта ситуация якобы поднимает "серьезные вопросы также по целям и мотивам деятельности российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе".
МИД России отреагировал на критику со стороны Армении и заявил, что слова Пашиняна содержат "неприемлемые выпады". Якобы, это попытка "снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву".
Министерство внешних дел оккупантов в своем стиле утверждает, что Запад внушает деструктивные процессы в Армении, а сама власть их поддерживает. Якобы это носит не временный, а системный характер. Кремль обвинил Армению в движении в сторону сотрудничества с западными странами и отвергает все обвинения в неэффективности ОДКБ. Также Москва пожаловалась на "стратегический ущерб" со стороны ЕС и НАТО.
Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются ошибками, якобы имевших место со стороны Российской Федерации и ОДКБ,
– убеждают в Москве.
Кроме того, россияне похвастались, что они якобы вообще спасли Армению от краха в 2020 году, а российские "миротворцы" стали посредниками в "мире". МИД России даже обвинило страну в разжигании конфликта, когда армянские войска не вышли из Нагорного Карабаха.
Москва заявила, что понимает, почему в Ереване протестуют люди. Свою причастность она сразу отвергла, зато в который раз вспомнила Запад.
Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается – в отличие от Запада, имеющего хороший опыт в организации "цветных революций",
– заявили россияне.
В конце МИД России написало, что такие выпады армянского руководства, которые рушат связи с Кремлем будто бы ошибка.
Что происходило в Нагорном Карабахе
- Азербайджан начал "антитеррористические действия" в Нагорном Карабахе 19 сентября. Это территория, которая находится на территории страны, однако была неподконтрольна Баку. Также там проживало подавляющее количество армян. При поддержке Армении там провозгласили "независимую республику" еще в 90-е.
- Уже 20 сентября так называемая "власть" Нагорного Карабаха заявила о прекращении огня – войско Азербайджана взяло под контроль господствующие высоты. Они заявили, что незаконные вооруженные формирования будут разоружены и оставят позиции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились встретиться в испанском городе Гренада в начале октября. Кроме того, известно, что 120 тысяч жителей непризнанной страны решили покинуть это место.