МИД России вызвало американского дипломата
В Министерстве иностранных дел России вызвали американского дипломата. Речь идет о заместителе руководителя посольства США.
Источник:ТАСС
Дипломата вызвали на разговор 21 апреля. Никакие подробности и причина – неизвестны.
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Сегодня в МИД вызвано заместителя руководителя американского посольства,
– говорится в сообщении.
Заметим, посол США в России Джон Салливан планирует временно вернуться на родину. В Вашингтоне он должен встретиться с новой американской администрацией.
Что надо знать о выдворении дипломатов
- 15 апреля Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Согласно им, из Штатов выслали 10 представителей российской дипломатической миссии. Вашингтон заподозрил, что среди россиян есть представители спецслужб.
- В Москве очень возмутились этому и порекомендовали Салливану и еще 10 дипломатам ехать в Вашингтон для консультаций.
- Впоследствии Россия запретила въезд в страну 6 высокопоставленным чиновникам США. В списке оказались американский генпрокурор, министр внутренней безопасности, директор Нацразведки и другие.
- Позже посол США заявил, что он не уедет из России, а "если российская власть хочет, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это".
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