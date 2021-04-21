В Министерстве иностранных дел России вызвали американского дипломата. Речь идет о заместителе руководителя посольства США.

Дипломата вызвали на разговор 21 апреля. Никакие подробности и причина – неизвестны.

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Сегодня в МИД вызвано заместителя руководителя американского посольства,

– говорится в сообщении.

Заметим, посол США в России Джон Салливан планирует временно вернуться на родину. В Вашингтоне он должен встретиться с новой американской администрацией.

Что надо знать о выдворении дипломатов

15 апреля Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Согласно им, из Штатов выслали 10 представителей российской дипломатической миссии. Вашингтон заподозрил, что среди россиян есть представители спецслужб.

В Москве очень возмутились этому и порекомендовали Салливану и еще 10 дипломатам ехать в Вашингтон для консультаций.

Впоследствии Россия запретила въезд в страну 6 высокопоставленным чиновникам США. В списке оказались американский генпрокурор, министр внутренней безопасности, директор Нацразведки и другие.

Позже посол США заявил, что он не уедет из России, а "если российская власть хочет, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это".

Обратите внимание! Российских дипломатов по разным причинам выслали уже из Польши, Чехии и Украины.