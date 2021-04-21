У Міністерстві закордонних справ Росії викликали американського дипломата. Мовиться про заступника керівника посольства США.

Дипломата викликали на розмову 21 квітня. Жодні подробиці та причина – невідомі.

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Сьогодні в МЗС викликано заступника керівника американського посольства,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, посол США у Росії Джон Салліван планує тимчасово повернутися на батьківщину. У Вашингтоні він має зустрітися з новою американською Адміністрацією.

Що треба знати про видворення дипломатів

Зверніть увагу! Російських дипломатів з різних причин вислали вже з Польщі, Чехії та України.