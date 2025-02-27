МИД Украины готов к обсуждению присутствия союзников на земле, море и воздухе

Министерство иностранных дел Украины подтвердило возможность военного присутствия союзников. Она может включать в себя наземный, морской и воздушный компоненты.

Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга., передает 24 Канал. По его словам, вопрос патрулирования украинского воздушного пространства самолетами союзников уже активно обсуждается с международными партнерами.

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Военное присутствие союзников в Украине может включать в себя все элементы безопасности

Эта инициатива может стать важным этапом обеспечения безопасности Украины, поскольку защита неба является ключевым элементом в противодействии российской агрессии.

Мы считаем, что, если наши партнеры и союзники готовы вести разговор, обсуждать возможную отправку этих контингентов для обеспечения мира и долгосрочной безопасности Украины, то по нашему мнению, вполне возможно говорить и о безопасности неба, о защите, о закрытии украинского неба,

– заявил Тихий.

К тому же речь идет не только о воздушном компоненте, но и о наличии сухопутных и морских сил, которые будут обеспечивать мир и стабильность на территории Украины.

Тихий также отметил, что этот вопрос важен для всего международного сообщества, и Украина вместе со своими союзниками настроена на дальнейшее усиление оборонного сотрудничества по обеспечению мира в регионе.