Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении России

Министр иностранных дел Украины обратился к Европе с важным предупреждением относительно массированного гибридного наступления России. Чиновник предложил неотложные шаги для защиты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины. Андрей Сибига отметил, что уже ряд стран пострадал из-за намерений Москвы дестабилизировать ситуацию в Европе.

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Какие решения предлагает Сибига

Украинский министр отметил, что кроме военной агрессии против Украины Россия еще и начала массовое гибридное наступление на Европу, применяя для этого ряд инструментов – от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны.

По его словам, среди последних примеров соответствующих действия является Грузия, Румыния и Молдова, в которых недавно были парламентские и президентские выборы. Однако, как говорит Сибига, гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.

Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению, и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию России. Для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы необходимо принять ряд неотложных шагов,

– говорится в сообщении МИД.

Прежде всего речь идет о том, чтобы полностью заблокировать российскую пропаганду, усилить усилия полиции и контрразведки, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении российских граждан.

Министр отмечает, что наше государство имеет огромный опыт противодействия разнообразным гибридным угрозам России, от кибератак до дезинформационных кампаний и диверсий, поэтому готово поделиться знаниями с европейскими партнерами, чтобы помочь "сохранить стабильное демократическое развитие".

К слову, недавно экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что россияне могут усилить гибридные атаки. Например, в Вильнюсе упал грузовой самолет, а литовские власти рассматривают версию теракта как причину аварии. Еще в июле 2024 года были взрывы в Великобритании, Германии и Польше.