Неуважение к ценностям демократии, – Украина о выходе Беларуси из "Восточного партнерства"
Источник:24 канал
В МИД Украины заявили, что решение Беларуси о приостановлении участия в инициативе Евросоюза свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека, на которых основано "Восточное партнерство".
Дипломаты отметили, что "самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов".
Читайте также Нельзя изменить географию, – Кулеба о выходе Беларуси из "Восточного партнерства"
Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским Союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе,
– отметили в министерстве.
Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Евросоюзом.
Потребность переосмыслить стратегическую цель
В то же время текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита свидетельствует о насущной необходимости:
- переосмыслить стратегическую цель этой важной инициативы ЕС;
- усилить ее геополитическое значение;
- открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят.
Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов.
Ассоциированное Трио – Украина, Грузия и Молдова
Именно с такой целью Украина, Грузия и Молдова начали формат усиленного взаимодействия – Ассоциированное Трио. Он призван, в частности:
- развить принцип дифференциации в рамках "Восточного партнерства";
- определить новые далеко идущие цели интеграции восточных партнеров с ЕС;
- укрепить их безопасность и устойчивость против гибридных угроз.
Ассоциированное Трио настроено быть в авангарде развития "Восточного партнерства", чтобы воплотить европейские стремления его стран-участниц и обеспечить дальнейшее сближение с ЕС,
– добавили дипломаты.
- Дипломат отметил, что только белорусский народ решает вопросы участия страны в "Восточном партнерстве".
Выход Беларуси с "Восточного партнерства": главное
- В Беларуси 28 июня заявили о выходе государства из "Восточного партнерства" и объяснили, что главная причина – ответ на санкции ЕС.
- Евросоюз 24 июня ввел против режима Лукашенко новые санкции. Ограничения касались калийной и нефтяной отраслей экономики.
- Председатель Европейского совета Шарль Мишель уверен, что такие действия белорусских властей только вызовут рост напряженности в регионе.