Неуважение к ценностям демократии, – Украина о выходе Беларуси из "Восточного партнерства"

В МИД Украины заявили, что решение Беларуси о приостановлении участия в инициативе Евросоюза свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека, на которых основано "Восточное партнерство".

Дипломаты отметили, что "самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов".

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Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским Союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе,

– отметили в министерстве.

Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Евросоюзом.

Потребность переосмыслить стратегическую цель

В то же время текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита свидетельствует о насущной необходимости:

переосмыслить стратегическую цель этой важной инициативы ЕС;

усилить ее геополитическое значение;

открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят.

Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов.

Ассоциированное Трио – Украина, Грузия и Молдова

Именно с такой целью Украина, Грузия и Молдова начали формат усиленного взаимодействия – Ассоциированное Трио. Он призван, в частности:

развить принцип дифференциации в рамках "Восточного партнерства";

определить новые далеко идущие цели интеграции восточных партнеров с ЕС;

укрепить их безопасность и устойчивость против гибридных угроз.

Ассоциированное Трио настроено быть в авангарде развития "Восточного партнерства", чтобы воплотить европейские стремления его стран-участниц и обеспечить дальнейшее сближение с ЕС,

– добавили дипломаты.

Дипломат отметил, что только белорусский народ решает вопросы участия страны в "Восточном партнерстве".

Выход Беларуси с "Восточного партнерства": главное

В Беларуси 28 июня заявили о выходе государства из "Восточного партнерства" и объяснили, что главная причина – ответ на санкции ЕС.

Евросоюз 24 июня ввел против режима Лукашенко новые санкции. Ограничения касались калийной и нефтяной отраслей экономики.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель уверен, что такие действия белорусских властей только вызовут рост напряженности в регионе.

Министр иностранных дел Литвы Эдгарс Ринкевичс заявил, что Лукашенко должен прекратить свою незаконную деятельность и оставить власть, которую он незаконно удерживает.

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